Iga veut faire bouger les choses concer­nant les cadences infer­nales. Elle l’a encore répété lors de sa confé­rence de presse après son premier tour victorieux.

« Je pense que les joueurs sont conscients que ce qui se passe est fou, que le calen­drier est vrai­ment dur. J’en ai parlé à Cincinnati et les gens m’ont dit que je ne devrais pas jouer autant de tour­nois, mais la réalité est que nous avons telle­ment de tour­nois obli­ga­toires. Il faut être là, on n’a pas le temps de s’amé­liorer, de réflé­chir, on passe d’un tournoi à l’autre. Nous n’avons même pas le temps avant la fin de l’année. Le premier tournoi commence le 29 décembre, la saison est donc défi­ni­ti­ve­ment trop longue. Je pense que c’est quelque chose qui doit changer, ce sera aussi mieux pour les fans. De cette façon, ils ne verront pas autant leurs joueurs préférés prendre leur retraite ou se blesser. Nous pouvons présenter une meilleure qualité. J’ai constaté depuis l’année dernière que nous n’avons aucune influence sur ce qui se passe. Ils ont même changé les règles sans que nous le sachions »