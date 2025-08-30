Dans des propos relayés par OA Sport après sa défaite contre Carlos Alcaraz (6−2, 6–4, 6–0), l’Italien Luciano Darderi (34e mondial) a reconnu que l’Espagnol et Jannik Sinner se situaient sur une autre planète actuellement.

« Je regrette d’avoir rencontré Carlos au troi­sième tour, car aujourd’hui, lui et Jannik sont imbat­tables : ils sont au‐dessus du niveau de tous les autres. C’est la deuxième fois que je joue ici, la première fois en tant que tête de série, et le troi­sième tour n’est pas mal compte tenu du fait que j’ai rencontré Carlos. Les chances n’étaient pas très élevées, on le savait. Rien n’était acquis d’avance, j’ai essayé de faire de mon mieux même si je n’ai pas réussi à exprimer mon meilleur tennis, il a joué beau­coup mieux que moi. Son niveau est encore bien supé­rieur au mien. »