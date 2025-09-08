Particulièrement impressionné par la prestation et la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, Paul McNamee a surtout tenu à insister sur la qualité du coup droit de l’Espagnol.
Un coup avec lequel il a donné le ton dès le début de la rencontre.
My last word on the final. In the very first game, Alcaraz hit a forehand winner harder than I have ever seen, with the possible exception of Juan Martin Del Potro. It struck fear into Sinner. The script was set and henceforth, the match would be played on those terms. As it was— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 7, 2025
« Mon dernier mot sur la finale. Dès le tout premier jeu, Alcaraz a frappé un coup droit gagnant plus puissant que je n’en ai jamais vu, à l’exception peut‐être de Juan Martin Del Potro. Cela a semé la peur chez Sinner. Le scénario était écrit et, désormais, le match se jouerait selon ces termes. Et c’est ce qui s’est passé. »
