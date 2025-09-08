AccueilUS OpenMcNamee : "Ce qu'a fait Alcaraz dès le premier jeu de la...
US Open

McNamee : « Ce qu’a fait Alcaraz dès le premier jeu de la finale a semé la peur chez Sinner. Je n’avais jamais vu cela »

Thomas S
Par Thomas S

Particulièrement impres­sionné par la pres­ta­tion et la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, Paul McNamee a surtout tenu à insister sur la qualité du coup droit de l’Espagnol. 

Un coup avec lequel il a donné le ton dès le début de la rencontre. 

« Mon dernier mot sur la finale. Dès le tout premier jeu, Alcaraz a frappé un coup droit gagnant plus puis­sant que je n’en ai jamais vu, à l’ex­cep­tion peut‐être de Juan Martin Del Potro. Cela a semé la peur chez Sinner. Le scénario était écrit et, désor­mais, le match se joue­rait selon ces termes. Et c’est ce qui s’est passé. »

Publié le lundi 8 septembre 2025 à 15:05

