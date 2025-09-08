Particulièrement impres­sionné par la pres­ta­tion et la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner en finale de l’US Open ce dimanche soir, Paul McNamee a surtout tenu à insister sur la qualité du coup droit de l’Espagnol.

Un coup avec lequel il a donné le ton dès le début de la rencontre.

My last word on the final. In the very first game, Alcaraz hit a fore­hand winner harder than I have ever seen, with the possible excep­tion of Juan Martin Del Potro. It struck fear into Sinner. The script was set and hence­forth, the match would be played on those terms. As it was — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) September 7, 2025

« Mon dernier mot sur la finale. Dès le tout premier jeu, Alcaraz a frappé un coup droit gagnant plus puis­sant que je n’en ai jamais vu, à l’ex­cep­tion peut‐être de Juan Martin Del Potro. Cela a semé la peur chez Sinner. Le scénario était écrit et, désor­mais, le match se joue­rait selon ces termes. Et c’est ce qui s’est passé. »