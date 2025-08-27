AccueilUS OpenMedvedev, l'amende va être très très salée....
Selon notre confrère Jose Moron, l’amende va être salée pour le Russe. 

Le montant évoqué est à 6 chiffres, ce qui est très impor­tant pour ce genre de « délit ». 

Comme en plus Daniil est connu pour compter un peu, il risque de ne pas se laisser faire. 

Il faut dire que signer un chèque de 100.000 dollars n’est pas une partie de plaisir. 

Si ce montant est confirmé cela risque de faire jaser car par le passé d’autres cham­pions sont allés loin sans être sanc­tionnés aussi lourdement. 

On imagine que les discus­sions entre les orga­ni­sa­teurs et l’en­tou­rage du Russe doivent être intenses.

Publié le mercredi 27 août 2025 à 11:22

