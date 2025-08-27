Selon notre confrère Jose Moron, l’amende va être salée pour le Russe.
Le montant évoqué est à 6 chiffres, ce qui est très important pour ce genre de « délit ».
Comme en plus Daniil est connu pour compter un peu, il risque de ne pas se laisser faire.
🚨🚨🚨🚨— José Morón (@jmgmoron) August 26, 2025
Medvedev podría enfrentarse a una multa de más de 100.000 dólares por su conducta y comportamiento en el partido ante Bonzi. pic.twitter.com/DJJFOl7NGg
Il faut dire que signer un chèque de 100.000 dollars n’est pas une partie de plaisir.
Si ce montant est confirmé cela risque de faire jaser car par le passé d’autres champions sont allés loin sans être sanctionnés aussi lourdement.
On imagine que les discussions entre les organisateurs et l’entourage du Russe doivent être intenses.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 11:22