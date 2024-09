De passage en confé­rence de presse après sa deuxième quali­fi­ca­tion d’af­filée pour les demi‐finales de l’US Open, Karolina Muchova, qui ne connais­sait pas encore le nom de la joueuse qu’elle allait affronter entre Iga Swiatek et Jessica Pegula, s’est notam­ment exprimée sur la numéro 1 mondiale.

« Elle m’a vrai­ment soutenue lors de l’opé­ra­tion (au poignet). C’est toujours agréable d’avoir ce soutien, surtout quand on sait qu’elle est numéro 1 mondiale. J’ai l’im­pres­sion que nous nous connais­sons depuis, je ne sais pas, c’était peut‐être l’un de ses premiers tour­nois WTA et l’un de mes premiers à Prague que nous avons joué la première fois que nous nous sommes rencon­trés là‐bas, et puis nous avons joué quelques matchs égale­ment pendant le COVID à Prague, puis nous nous sommes entraînés l’année dernière à Varsovie, je dirais donc que nous avons eu peu de contacts là‐bas, et nous avons toujours eu de bonnes séances d’en­traî­ne­ment, c’est très intense. C’est sympa. Elle est numéro 1 mondiale. C’est toujours un défi de jouer contre elle, de s’en­traîner avec elle. C’est une belle équipe. C’est juste cool. »