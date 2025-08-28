Après avoir fait part d’une certaine frustration concernant son niveau de jeu suite à sa qualification pour le troisième tour de l’US Open, Novak Djokovic est également revenu sur sa quête insatiable de titre et de record lors de son passage en conférence de presse.
« Quand j’étais enfant, je rêvais seulement de jouer et de gagner Wimbledon. Le reste appartient à l’histoire, chaque exploit que j’ai accompli m’est venu à l’esprit comme une possibilité. En 2011, lorsque j’ai réalisé mon rêve de gagner Wimbledon et de devenir numéro un mondial, j’étais déjà profondément satisfait, mais je n’avais que 24 ans, il me restait encore dix à quinze ans sur le circuit. Je voulais encore me battre pour de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles, je suis un gars ambitieux, j’ai immédiatement pensé à gagner trois Grands Chelems cette saison‐là et à me battre pour Roland Garros la suivante. Lorsque j’y suis parvenu en 2016, cela a été un soulagement pour moi, je m’étais mis beaucoup de pression, il y avait beaucoup d’attentes de la part des gens autour de moi, donc sur le moment j’ai ressenti plus de soulagement que d’excitation. Je ne peux que m’estimer heureux d’avoir accompli tant de grandes choses au cours de ma carrière. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 14:44