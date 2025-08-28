Après avoir fait part d’une certaine frus­tra­tion concer­nant son niveau de jeu suite à sa quali­fi­ca­tion pour le troi­sième tour de l’US Open, Novak Djokovic est égale­ment revenu sur sa quête insa­tiable de titre et de record lors de son passage en confé­rence de presse.

« Quand j’étais enfant, je rêvais seule­ment de jouer et de gagner Wimbledon. Le reste appar­tient à l’his­toire, chaque exploit que j’ai accompli m’est venu à l’es­prit comme une possi­bi­lité. En 2011, lorsque j’ai réalisé mon rêve de gagner Wimbledon et de devenir numéro un mondial, j’étais déjà profon­dé­ment satis­fait, mais je n’avais que 24 ans, il me restait encore dix à quinze ans sur le circuit. Je voulais encore me battre pour de nouveaux objec­tifs et de nouvelles cibles, je suis un gars ambi­tieux, j’ai immé­dia­te­ment pensé à gagner trois Grands Chelems cette saison‐là et à me battre pour Roland Garros la suivante. Lorsque j’y suis parvenu en 2016, cela a été un soula­ge­ment pour moi, je m’étais mis beau­coup de pres­sion, il y avait beau­coup d’at­tentes de la part des gens autour de moi, donc sur le moment j’ai ressenti plus de soula­ge­ment que d’ex­ci­ta­tion. Je ne peux que m’es­timer heureux d’avoir accompli tant de grandes choses au cours de ma carrière. »