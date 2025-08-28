AccueilUS OpenSabalenka, sur l'embrouille entre Ostapenko et Townsend : "Jelena a des problèmes...
Sabalenka, sur l’embrouille entre Ostapenko et Townsend : « Jelena a des problèmes dans sa vie »

Thomas S
Par Thomas S

Interrogée en confé­rence de presse sur la dispute entre Jelena Ostapenko, et l’Américaine, Taylor Townsend, lors du deuxième tour de l’US Open, Aryna Sabalenka a révélé que la Lettone, qui est aussi son amie, avait du mal à garder son calme en raison notam­ment d’une vie compli­quée en dehors des courts. 

« J’ai parlé à Jelena après le match et, malgré cela, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé. C’est une gentille fille, mais elle perd trop souvent le contrôle de ses nerfs. J’ai essayé de l’aider à se calmer et à gérer la situa­tion de manière mature, de me montrer comme quel­qu’un à qui elle peut parler, mais elle a complè­te­ment perdu le contrôle de ses émotions. Je ne sais pas, c’est diffi­cile. Je pense qu’elle a des problèmes dans sa vie, qu’elle fait face à des diffi­cultés en dehors du tennis qui font d’elle une personne instable. »

Publié le jeudi 28 août 2025 à 14:14

