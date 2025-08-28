Interrogée en conférence de presse sur la dispute entre Jelena Ostapenko, et l’Américaine, Taylor Townsend, lors du deuxième tour de l’US Open, Aryna Sabalenka a révélé que la Lettone, qui est aussi son amie, avait du mal à garder son calme en raison notamment d’une vie compliquée en dehors des courts.
« J’ai parlé à Jelena après le match et, malgré cela, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé. C’est une gentille fille, mais elle perd trop souvent le contrôle de ses nerfs. J’ai essayé de l’aider à se calmer et à gérer la situation de manière mature, de me montrer comme quelqu’un à qui elle peut parler, mais elle a complètement perdu le contrôle de ses émotions. Je ne sais pas, c’est difficile. Je pense qu’elle a des problèmes dans sa vie, qu’elle fait face à des difficultés en dehors du tennis qui font d’elle une personne instable. »
Publié le jeudi 28 août 2025 à 14:14