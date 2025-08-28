Après avoir déclaré qu’il avait « un plan » pour battre Jannik Sinner, avant de l’af­fronter ce jeudi au deuxième tour de l’US Open, Alexei Popyrin en de nouveau affiché sa confiance en confé­rence de presse.

« Jannik est le meilleur au monde et il est l’un des meilleurs pour une bonne raison, mais je ne me sens pas trop impres­sionné par l’oc­ca­sion. J’ai déjà été dans cette posi­tion aupa­ra­vant. L’année dernière en est un bon exemple. Si je peux m’en tenir à mon jeu, si je peux jouer de la manière dont je veux jouer, alors je peux causer des problèmes. J’ai déjà foulé le stade Arthur Ashe, je sais donc à quoi m’at­tendre. C’était un peu diffé­rent d’af­fronter Novak Djokovic, car j’avais déjà joué contre lui à deux reprises cette année‐là, et à chaque fois dans des tour­nois du Grand Chelem. Mais vous jouez contre l’un des meilleurs joueurs du monde et ce sont des moments que je savoure. C’est dans ces moments‐là que je joue mon meilleur tennis, et j’es­père pouvoir le faire à nouveau. »