Bien qu’elle ait facilement battu Emma Raducanu au troisième tour de l’US Open (6−1, 6–2 en un peu plus d’une heure de jeu), Elena Rybakina a salué la qualité de son adversaire lors de l’interview sur le court.
« Je suis vraiment contente de ma performance. Ce n’est jamais facile de jouer contre Emma. Parfois, le score ne le reflète pas, mais c’est une adversaire coriace. Je suis satisfaite de la façon dont j’ai joué aujourd’hui (vendredi). J’ai hâte de disputer le prochain match », a déclaré la 10e joueuse mondiale qui atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 18:47