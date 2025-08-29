Bien qu’elle ait faci­le­ment battu Emma Raducanu au troi­sième tour de l’US Open (6−1, 6–2 en un peu plus d’une heure de jeu), Elena Rybakina a salué la qualité de son adver­saire lors de l’interview sur le court.

Elena Rybakina after beating Raducanu to reach 1st U.S. Open R16



Elena : “Really happy with the perfor­mance. It’s always not easy to play Emma. Sometimes the score doesn’t show but she’s a tough compe­titor. I’m happy with the way I played today. Looking forward for the next… pic.twitter.com/JCF0UrnXWK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

« Je suis vrai­ment contente de ma perfor­mance. Ce n’est jamais facile de jouer contre Emma. Parfois, le score ne le reflète pas, mais c’est une adver­saire coriace. Je suis satis­faite de la façon dont j’ai joué aujourd’hui (vendredi). J’ai hâte de disputer le prochain match », a déclaré la 10e joueuse mondiale qui atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows pour la première fois de sa carrière.