Sabalenka : « Il me sera diffi­cile de prendre ma retraite, je serai la vieille qui continue d’essayer »

Antoine Touchard

Lors d’un entre­tien vidéo accordé à un maga­zine de mode, la joueuse biélo­russe a évoqué le futur et notam­ment le fait qu’elle voulait jouer au tennis le plus long­temps possible.

« J’ai telle­ment d’amour pour ce sport, il me sera diffi­cile de prendre ma retraite, je serai la vieille qui continue d’es­sayer » a déclaré Aryna.

Elle a aussi précisé qu’elle voulait fonder une famille dans 7 ans, ce qui veut dire qu’elle a encore un peu de temps pour gagner des titres.

Publié le mardi 26 août 2025 à 09:31

