Lors d’un entretien vidéo accordé à un magazine de mode, la joueuse biélorusse a évoqué le futur et notamment le fait qu’elle voulait jouer au tennis le plus longtemps possible.
« J’ai tellement d’amour pour ce sport, il me sera difficile de prendre ma retraite, je serai la vieille qui continue d’essayer » a déclaré Aryna.
Elle a aussi précisé qu’elle voulait fonder une famille dans 7 ans, ce qui veut dire qu’elle a encore un peu de temps pour gagner des titres.
Publié le mardi 26 août 2025 à 09:31