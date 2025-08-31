Pas loin d’être mené 4–0 dans le troisième set par un Denis Shapovalov inspiré et entreprenant, Jannik Sinner est une nouvelle fois parvenu à renverser la situation pour se qualifier en huitièmes de finale de l’US Open.
Interrogé en conférence de presse sur ses difficultés pendant la première partie de la rencontre, le numéro 1 mondial a notamment insisté sur les qualités de son adversaire.
« Je ne suis pas une machine. J’ai aussi des difficultés normal. On ne peut pas toujours gagner avec des scores nets. Chaque match est difficile, chaque défi est exigeant. Certains joueurs ont plus de qualité ou de potentiel, et il en fait partie. Lorsqu’il sert bien et frappe des coups de fond de court propres, il est physiquement très fort et peut poser des problèmes à n’importe quel joueur. Je savais avant le match à quel point ce serait difficile. Aujourd’hui (samedi), je me suis retrouvé dans une situation difficile ; le score était contre moi, mais j’ai essayé de tenir le coup mentalement. Je suis vraiment heureux d’avoir réussi à gagner aujourd’hui, car c’est une victoire très importante. »
