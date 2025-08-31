Pas loin d’être mené 4–0 dans le troi­sième set par un Denis Shapovalov inspiré et entre­pre­nant, Jannik Sinner est une nouvelle fois parvenu à renverser la situa­tion pour se quali­fier en huitièmes de finale de l’US Open.

Interrogé en confé­rence de presse sur ses diffi­cultés pendant la première partie de la rencontre, le numéro 1 mondial a notam­ment insisté sur les qualités de son adversaire.

« Je ne suis pas une machine. J’ai aussi des diffi­cultés normal. On ne peut pas toujours gagner avec des scores nets. Chaque match est diffi­cile, chaque défi est exigeant. Certains joueurs ont plus de qualité ou de poten­tiel, et il en fait partie. Lorsqu’il sert bien et frappe des coups de fond de court propres, il est physi­que­ment très fort et peut poser des problèmes à n’im­porte quel joueur. Je savais avant le match à quel point ce serait diffi­cile. Aujourd’hui (samedi), je me suis retrouvé dans une situa­tion diffi­cile ; le score était contre moi, mais j’ai essayé de tenir le coup menta­le­ment. Je suis vrai­ment heureux d’avoir réussi à gagner aujourd’hui, car c’est une victoire très importante. »