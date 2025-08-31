Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après une grosse bataille en cinq sets face à Tommy Paul, Alexander Bublik a également fait parler de lui en dehors des courts en se montrant particulièrement véhément envers le double et ses joueurs.
Pour le Kazakh, interrogé par nos confrères de Clay, ce n’est tout simplement pas du vrai tennis.
« Le double, c’est amusant… mais parfois, ça ennuie, parce que d’une certaine manière, ce n’est pas du vrai tennis. C’est pour ceux qui ne savent pas jouer en simple : ils jouent en double et passent ensuite au padel ou au pickleball.– J’aime y jouer pour m’entraîner, pour m’entraîner aux retours, ou pour le partager avec quelqu’un que j’apprécie. C’est bien. Mais le prendre comme une compétition sérieuse ? À part l’argent, si quelqu’un a besoin d’argent supplémentaire, je ne vois pas l’intérêt. Je suis finaliste en Grand Chelem, et alors ? Je ne sais même pas où est ce trophée. Il ne sert à rien. C’est comme être un champion de padel. Je suis meilleur que la moitié des joueurs de double qui n’ont jamais atteint la finale de Grand Chelem. Imaginez si j’avais gagné ! Je leur aurais dit : « Les gars, vous ne savez même pas jouer au tennis’. »
