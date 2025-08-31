Qualifié pour les huitièmes de finale de l’US Open après une grosse bataille en cinq sets face à Tommy Paul, Alexander Bublik a égale­ment fait parler de lui en dehors des courts en se montrant parti­cu­liè­re­ment véhé­ment envers le double et ses joueurs.

Pour le Kazakh, inter­rogé par nos confrères de Clay, ce n’est tout simple­ment pas du vrai tennis.

« Le double, c’est amusant… mais parfois, ça ennuie, parce que d’une certaine manière, ce n’est pas du vrai tennis. C’est pour ceux qui ne savent pas jouer en simple : ils jouent en double et passent ensuite au padel ou au pick­le­ball.– J’aime y jouer pour m’en­traîner, pour m’en­traîner aux retours, ou pour le partager avec quel­qu’un que j’ap­précie. C’est bien. Mais le prendre comme une compé­ti­tion sérieuse ? À part l’argent, si quel­qu’un a besoin d’argent supplé­men­taire, je ne vois pas l’in­térêt. Je suis fina­liste en Grand Chelem, et alors ? Je ne sais même pas où est ce trophée. Il ne sert à rien. C’est comme être un cham­pion de padel. Je suis meilleur que la moitié des joueurs de double qui n’ont jamais atteint la finale de Grand Chelem. Imaginez si j’avais gagné ! Je leur aurais dit : « Les gars, vous ne savez même pas jouer au tennis’. »