Daniil Medvedev s’ex­prime après le départ de son coach, Gilles Cervara : « 20 titres, numéro 1 mondial, mais surtout beau­coup de moments de plaisir et de souve­nirs qui reste­ront à jamais gravés dans nos mémoires »

Thomas S
Par Thomas S

C’est la grosse annonce de cette journée de dimanche dans le monde du tennis : Daniil Medvedev et Gilles Cervara ont décidé de mettre un terme à leur longue et magni­fique collaboration. 

En grande diffi­culté ces derniers temps, le Russe va donc tenter de se relancer avec un autre entraî­neur. Mais avant cela, il n’a pas manqué de remer­cier chaleu­reu­se­ment celui avec qui il a tant accompli. 

« Merci Gilles. 8 à 10 années extra­or­di­naires passées ensemble, 20 titres, numéro 1 mondial, mais surtout beau­coup de moments de plaisir et de souve­nirs qui reste­ront à jamais gravés dans nos mémoires. Je te suis recon­nais­sant de m’avoir guidé pendant toutes ces années et voyons ce que la vie nous réserve à l’avenir », a écrit l’ac­tuel 13e joueur mondial sur son compte Twitter. 

Publié le dimanche 31 août 2025 à 13:19

