C’est la grosse annonce de cette journée de dimanche dans le monde du tennis : Daniil Medvedev et Gilles Cervara ont décidé de mettre un terme à leur longue et magnifique collaboration.
En grande difficulté ces derniers temps, le Russe va donc tenter de se relancer avec un autre entraîneur. Mais avant cela, il n’a pas manqué de remercier chaleureusement celui avec qui il a tant accompli.
« Merci Gilles. 8 à 10 années extraordinaires passées ensemble, 20 titres, numéro 1 mondial, mais surtout beaucoup de moments de plaisir et de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Je te suis reconnaissant de m’avoir guidé pendant toutes ces années et voyons ce que la vie nous réserve à l’avenir », a écrit l’actuel 13e joueur mondial sur son compte Twitter.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 13:19