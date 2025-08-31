Éliminé dès le premier tour de Wimbledon et au troi­sième de l’US Open cette nuit, battu en quatre sets par Félix Auger‐Aliassime, Alexander Zverev a battu un vieux record de Rafael Nadal. Et ce n’est pour une fois pas une bonne nouvelle.

En effet, l’Allemand est devenu le premier joueur du Top 3 mondial à perdre dès la première semaine lors de deux tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tifs. Une première depuis l’Espagnol en 2005, qui avait été à l’époque éliminé au 2e tour à Londres et au 3e à New‐York.

2005 – Alexander Zverev (Wimbledon, US Open 2025) is the first ATP top‐three ranked player to lose in the opening week at conse­cu­tive GS events since Rafael Nadal (Wimbledon, US Open) in 2005. Crash.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo — OptaAce (@OptaAce) August 31, 2025

Une statis­tique pas très glorieuse.