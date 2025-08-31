Éliminé dès le premier tour de Wimbledon et au troisième de l’US Open cette nuit, battu en quatre sets par Félix Auger‐Aliassime, Alexander Zverev a battu un vieux record de Rafael Nadal. Et ce n’est pour une fois pas une bonne nouvelle.
En effet, l’Allemand est devenu le premier joueur du Top 3 mondial à perdre dès la première semaine lors de deux tournois du Grand Chelem consécutifs. Une première depuis l’Espagnol en 2005, qui avait été à l’époque éliminé au 2e tour à Londres et au 3e à New‐York.
2005 – Alexander Zverev (Wimbledon, US Open 2025) is the first ATP top‐three ranked player to lose in the opening week at consecutive GS events since Rafael Nadal (Wimbledon, US Open) in 2005. Crash.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo— OptaAce (@OptaAce) August 31, 2025
Une statistique pas très glorieuse.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 13:33