Battu dès le 3e tour, Zverev imite le « pire » Nadal

Thomas S

Éliminé dès le premier tour de Wimbledon et au troi­sième de l’US Open cette nuit, battu en quatre sets par Félix Auger‐Aliassime, Alexander Zverev a battu un vieux record de Rafael Nadal. Et ce n’est pour une fois pas une bonne nouvelle.

En effet, l’Allemand est devenu le premier joueur du Top 3 mondial à perdre dès la première semaine lors de deux tour­nois du Grand Chelem consé­cu­tifs. Une première depuis l’Espagnol en 2005, qui avait été à l’époque éliminé au 2e tour à Londres et au 3e à New‐York. 

Une statis­tique pas très glorieuse. 

Publié le dimanche 31 août 2025 à 13:33

