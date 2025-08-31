Après avoir lâché un set face à Suzan Lamens au deuxième tour de l’US Open, Iga Swiatek a de nouveau montré des signes de faiblesse, ce samedi face à Anna Kalinskaya. Menée 5 jeux à 1 dans la première manche, la 2e joueuse mondiale est fina­le­ment parvenue à trouver des solu­tions pour renverser tota­le­ment le match : 7–6, 6–4.

Lors de son passage en confé­rence de presse, la Polonaise a reconnu qu’elle avait mis du temps à savoir ce qui n’al­lait pas.

« Honnêtement, j’ai l’im­pres­sion d’avoir bien joué, mais j’ai commis quelques erreurs en voulant conclure l’échange trop rapi­de­ment quand la balle était plus facile. J’avais l’im­pres­sion de ne pas savoir quoi changer. Mais mon équipe m’a un peu aidée, et puis on arrive à un point où on n’a tout simple­ment plus le choix. Il n’est pas toujours facile de trouver des solu­tions et de déter­miner exac­te­ment ce qui va vous aider. Mais il est certain qu’il faut avoir l’es­prit suffi­sam­ment ouvert pour réflé­chir à ce que l’on peut faire. Et aujourd’hui, ça s’est plutôt bien passé de ce point de vue, car à 5–1 ou quelque chose comme ça, il est facile de pani­quer, et je ne l’ai pas fait, donc c’est bien. »