Après avoir lâché un set face à Suzan Lamens au deuxième tour de l’US Open, Iga Swiatek a de nouveau montré des signes de faiblesse, ce samedi face à Anna Kalinskaya. Menée 5 jeux à 1 dans la première manche, la 2e joueuse mondiale est finalement parvenue à trouver des solutions pour renverser totalement le match : 7–6, 6–4.
Lors de son passage en conférence de presse, la Polonaise a reconnu qu’elle avait mis du temps à savoir ce qui n’allait pas.
« Honnêtement, j’ai l’impression d’avoir bien joué, mais j’ai commis quelques erreurs en voulant conclure l’échange trop rapidement quand la balle était plus facile. J’avais l’impression de ne pas savoir quoi changer. Mais mon équipe m’a un peu aidée, et puis on arrive à un point où on n’a tout simplement plus le choix. Il n’est pas toujours facile de trouver des solutions et de déterminer exactement ce qui va vous aider. Mais il est certain qu’il faut avoir l’esprit suffisamment ouvert pour réfléchir à ce que l’on peut faire. Et aujourd’hui, ça s’est plutôt bien passé de ce point de vue, car à 5–1 ou quelque chose comme ça, il est facile de paniquer, et je ne l’ai pas fait, donc c’est bien. »
Publié le dimanche 31 août 2025 à 14:14