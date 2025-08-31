AccueilUS OpenIga Swiatek a eu chaud : "Je ne savais pas quoi changer...
US Open

Iga Swiatek a eu chaud : « Je ne savais pas quoi changer mais mon équipe m’a un peu aidée. Et puis on arrive à un point où on n’a tout simple­ment plus le choix »

Thomas S
Par Thomas S

-

485
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

Après avoir lâché un set face à Suzan Lamens au deuxième tour de l’US Open, Iga Swiatek a de nouveau montré des signes de faiblesse, ce samedi face à Anna Kalinskaya. Menée 5 jeux à 1 dans la première manche, la 2e joueuse mondiale est fina­le­ment parvenue à trouver des solu­tions pour renverser tota­le­ment le match : 7–6, 6–4.

Lors de son passage en confé­rence de presse, la Polonaise a reconnu qu’elle avait mis du temps à savoir ce qui n’al­lait pas. 

« Honnêtement, j’ai l’im­pres­sion d’avoir bien joué, mais j’ai commis quelques erreurs en voulant conclure l’échange trop rapi­de­ment quand la balle était plus facile. J’avais l’im­pres­sion de ne pas savoir quoi changer. Mais mon équipe m’a un peu aidée, et puis on arrive à un point où on n’a tout simple­ment plus le choix. Il n’est pas toujours facile de trouver des solu­tions et de déter­miner exac­te­ment ce qui va vous aider. Mais il est certain qu’il faut avoir l’es­prit suffi­sam­ment ouvert pour réflé­chir à ce que l’on peut faire. Et aujourd’hui, ça s’est plutôt bien passé de ce point de vue, car à 5–1 ou quelque chose comme ça, il est facile de pani­quer, et je ne l’ai pas fait, donc c’est bien. »

Publié le dimanche 31 août 2025 à 14:14

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats de l’US Open en direct !
Article suivant
Sorana Cirstea lance un appel : « Celui qui a volé mon trophée de Cleveland dans la chambre 314 de mon hôtel est prié de me le rendre ! Il n’a aucune valeur maté­rielle, juste une valeur sentimentale »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.