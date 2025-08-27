Facile tombeur de Vit Kopriva (89e mondial) mais gêné par une ampoule à la main lors du premier tour de l’US Open, Jannik Sinner s’est montré rassurant dans des propos relayés par Ubitennis.
« Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, je voulais juste la protéger un peu. Mais ma main ne me fait pas mal, j’ai juste une petite ampoule qui apparaît souvent quand je ne joue pas pendant deux ou trois jours, mais c’est normal. »
Tenant du titre à Flushing Meadows, le numéro 1 mondial affrontera au tour suivant un adversaire d’un niveau supérieur en la personne d’Alexei Popyrin, 36e mondial.
Publié le mercredi 27 août 2025 à 17:48