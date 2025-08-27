AccueilUS OpenSinner : "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, cela m'arrive souvent...
Sinner : « Il n’y a pas lieu de s’in­quiéter, cela m’ar­rive souvent quand je ne joue pas pendant deux ou trois jours »

Par Baptiste Mulatier

Facile tombeur de Vit Kopriva (89e mondial) mais gêné par une ampoule à la main lors du premier tour de l’US Open, Jannik Sinner s’est montré rassu­rant dans des propos relayés par Ubitennis.

« Il n’y a pas lieu de s’in­quiéter, je voulais juste la protéger un peu. Mais ma main ne me fait pas mal, j’ai juste une petite ampoule qui appa­raît souvent quand je ne joue pas pendant deux ou trois jours, mais c’est normal. »

Tenant du titre à Flushing Meadows, le numéro 1 mondial affron­tera au tour suivant un adver­saire d’un niveau supé­rieur en la personne d’Alexei Popyrin, 36e mondial. 

Publié le mercredi 27 août 2025 à 17:48

