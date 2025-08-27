Dans une décla­ra­tion relayée par L’Equipe après sa défaite en cinq sets contre Roman Safiullin (6−4, 2–6, 6–1, 3–6, 6–4) au premier tour de l’US Open, Gaël Monfils, qui fêtera ses 39 ans le 1er septembre prochain, a livré une analyse lucide de son niveau de jeu.

« Simplement, je suis moins fort. Ce sont de gros premiers tours pour moi, à ce moment de ma carrière. Je suis moins fort dans beau­coup de choses, donc c’est bien compliqué. Une fois que je suis sur le terrain, je donne le maximum. Mais c’est devenu compliqué car je joue moins bien. Mon niveau moyen n’est pas bon. C’est devenu plus dur, tout simplement. »