L’US Open aura-t-il lieu aux dates prévues sur le site habituel à New York ? La question n’en finit plus d’alimenter les débats et Stacey Allaster, directrice exécutive en charge du tennis professionnel à l’USTA, a dévoilé pour AP certaines des propositions pour permettre l’organisation du Grand Chelem dans la Big Apple : vols pour transporter les joueurs, un nombre limité d’accompagnateurs d’Europe, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, tests du COVID-19, logement centralisé, vérifications quotidiennes de la température, pas de spectateurs, moins d’officiels sur le court, pas d’accès aux vestiaires les jours d’entraînement et autorisé uniquement avant un match.

« L’objectif principal est d’atténuer les risques. Nous n’avons pris aucune décision, poursuit la dirigeante canadienne de l’USTA. Nous continuons à être, je dirais, à 150 % concentrés sur la mise en place d’un environnement sûr pour la tenue de l’US Open au Billie Jean King National Tennis Center à nos dates. L’idée d’un lieu alternatif ou d’autres dates, nous avons la responsabilité de les étudier, mais elles n’ont pas beaucoup d’importance actuellement. Une annonce devrait intervenir entre mi et fin juin. »