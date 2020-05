Invité de la dernière émission AntiVirus sur la RTS, Stan Wawrinka a été questionné sur la suspension du circuit qui a été prolongée jusqu’au 31 juillet. Le Suisse a d’abord réagi avec humour s’il avait des informations supplémentaires sur une éventuelle reprise : « Je n’en ai pas plus que vous, je lis la presse, Twitter ou Instagram (rire). »

Le Vaudois a ensuite fait preuve de scepticisme sur le déroulement de l’US Open : « Le monde reprend petit à petit, le déconfinement se passe tranquillement et il faut voir ce qu’il va se passer lors des prochaines semaines pour se faire un avis sur le long terme. Pour moi, dans ma tête, c’était clair qu’il était impossible de jouer avant août. Et j’ai des gros doutes par rapport à l’US Open et même pour la fin de saison. »