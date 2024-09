Dans sa chro­nique du jour dans l’Equipe, Mats Wilander décrit parfai­te­ment comment le tennis améri­cain a progressé, les actions qui ont été mises en place pour arriver à former des joueurs de tennis complets.

« Les Américains sont devenus des joueurs beau­coup plus complets, très éloi­gnés de la philo­so­phie d’un Andre Agassi, par exemple. Et bien meilleurs que leurs prédé­ces­seurs, comme Sam Querrey ou John Isner. En fait, ils ont appris à jouer un tennis euro­péen. Ils ont aussi réussi à cimenter un esprit d’équipe, dès le plus jeune âge. Rien à voir avec la riva­lité Connors‐McEnroe ou, à un degré moindre, Sampras‐Agassi. Un esprit de cama­ra­derie existe aujourd’hui. Des gars comme Fritz, Tiafoe ou Tommy Paul sont vrai­ment copains. L’obsession d’être numéro 1 améri­cain dans les jeunes tranches d’âge n’existe plus »