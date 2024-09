Cela fait une éter­nité que les Etats‐Unis atten­daient un duel de ce type. Un match qui rappelle l’âge d’or du tennis améri­cain avec McEnroe, Connors, et plus proche de nous Sampras et Agassi.

Du coup, l’af­fiche Fritz‐Tiafoe risque d’être un grand moment de tennis d’au­tant que si par le passé il régnait un climat un peu détes­table entre les cham­pions, ce n’est plus vrai­ment le cas aujourd’hui. D’ailleurs, l’ac­co­lade de Shelton battu par Tiafoe lors de cet US Open en est la preuve.

Interrogé à l’issue de sa demi‐finale face à Zverev sur son éven­tuel duel face à son ami Frances, Taylor avait presque hâte.

« Foe, ça va être très amusant, et ça va être élec­trique. Ouais, je pense que ce serait génial pour les fans aussi, d’avoir la garantie que l’un d’entre nous ira en finale »