La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Malgré la défaite en finale du Challenger de Szczecin (Pologne) en 2016 face à Alessandro Giannessi (6-2, 6-3), Dustin Brown peut sortir la tête haute et avec l’un des plus beaux points de ces dernières années. Pour sauver une balle de match, le fantasque joueur allemand réussit une volée amortie puis un passing dans le dos. Tout simplement fou.