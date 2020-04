La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Loin d’être le plus connu du circuit, Pablo Cuevas est un joueur habitué à tenter et réussir de nombreux trick-shots. La preuve, en finale du dernier tournoi d’Estoril en 2019 face à Stefanos Tsitsipas, l’Uruguayen a réussi une feinte de smash qui a été suivie d’une demi-volée entre les jambes. Autant dire qu’il a fracassé le respect. Mais cela sera insuffisant puisque c’est le Grec qui remportera le trophée en s’imposant 6-3, 7-6(4).