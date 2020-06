Ce samedi 6 juin aurait dû se tenir la finale du tableau féminin de Roland-Garros. C’est l’occasion de se replonger dans l’une des finales les plus marquantes de ces dernières années.

C’était en 1999. Steffi Graf remportait son 22e et dernier titre du Grand Chelem, le sixième à Roland-Garros. La finale face à Martina Hingis, alors âgée de 18 ans et déjà numéro 1 mondiale, tient toutes ses promesses. La Suissesse domine largement le début de match et fait admirer sa science du jeu. Elle mène alors 6-4, 2-0 et semble se diriger vers le titre. A 2-1, la partie va totalement basculer sur un retour annoncé faute de la Suissesse. Problème, la trace n’est pas retrouvée par l’arbitre de la rencontre. Selon le règlement, le point est alors accordé à Graf, mais Hingis décide de passer le filet pour montrer la marque. Or c’est totalement interdit. Hingis ne veut pas reprendre et se fait siffler par le public parisien. Graf se relance, égalise à un set partout et prend l’ascendant. Totalement dépassée par ses émotions, Hingis perd le cap et sert à la cuillère à 5-2 sur une balle de match contre elle. Graf s’impose finalement 4-6, 7-5, 6-2 et Hingis rejoint sa mère dans les tribunes, en larmes. Une dramaturgie incroyable.