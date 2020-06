Pendant cette période de suspension du circuit, chacun y va de son pronostique concernant les chances des uns et des autres lorsque la compétition reprendra ses droits. C’est le cas de Greg Rusedski dans les colonnes de Tennis365.

L’ancien finaliste de l’US Open 1997 estime que Roger Federer ne gagnera plus de Grand Chelem : « Je pense qu’il sera difficile pour Roger de se battre à nouveau pour la victoire dans les Grands Chelems lorsque le circuit va reprendre. Il aura 39 ans (le 8 août prochain) et il sera très difficile de remporter des titres majeurs à cet âge. J’ai regardé des vidéos de Djokovic à l’entraînement, Nadal est de retour sur le terrain et je ne vois pas quelles nouvelles dimensions Federer peut apporter à son jeu pour remporter des titres du Grand Chelem si ces deux gars sont à leur meilleur niveau. L’année dernière à l’US Open, Roger s’est fatigué sous la chaleur et il a perdu en quarts. Ce serait une belle histoire, mais je pense toujours que Djokovic et Nadal sont les gars à battre. Federer est le prochain sur la liste et on ne peut pas le négliger non plus. »