Le retour de Kim Clijsters, bientôt 37 ans, sur le circuit fait beaucoup parler. Lors de son entretien avec Barbara Schett pour l’émission d’Eurosport « Hanging out with Babsi », Ana Ivanovic a abordé le sujet. La Serbe espère que son amie arrivera à retrouver un haut niveau : « J’ai regardé certains de ses matchs et elle a frappé la balle de façon étonnante, mais j’espère vraiment qu’elle pourra revenir au niveau pour jouer comme elle le faisait auparavant. Kim a été un tel mentor pour moi car lorsque j’ai commencé sur le circuit, j’ai passé beaucoup de temps à lui parler. Elle m’a aidé à m’installer sur le circuit (…) Personnellement, je ne pense pas que ce sera facile après tant d’années d’absence. C’est incroyable ce qu’elle a accompli. Je la respecte toujours autant, c’est juste difficile à imaginer maintenant après avoir eu trois enfants et être partie si longtemps de faire un comeback. Non pas parce qu’elle n’est pas en forme, mais parce que votre corps réagit différemment. Quand vous n’êtes plus en compétition, vous réalisez à quel point il est nécessaire de l’ajuster et elle est partie depuis un certain temps. »