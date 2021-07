« J’ai l’impression de me retrouver dans les tour­nois de jeunes quand on partait avec la ligue », se réjouis­sait Ugo Humbert après son premier match. La vidéo postée par Alizé Cornet y ressemble. Pierre‐Hugues Herbert et Ugo Humbert jouent de la guitare tour à tour, et tous avec Fiona Ferro entonnent la chanson de Francis Cabrel, La Corrida. Une vraie colo. Et il y a du talent… « Le vrai maître » est P2H à en croire Alizé.

Petit concert privé de Pierre‐Hugues Herbert en direct de Tokyo 🎸



