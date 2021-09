La tête de série 1 du Moselle‐Open aime jouer. Il parti­cipe donc égale­ment au tournoi de double où sa main a encore fait un malheur hier comme le prouve le point ci‐dessous.

Même si la qualité de l’image pour­rait être plus limpide, on arrive quand même à évaluer la rapi­dité du Polonais et surtout ce réflexe de fou qui lui permet de réaliser un coup gagnant d’anthologie.