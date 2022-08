Nadal active le mode Grand Chelem

« Au niveau de l’en­traî­ne­ment, je dois me mettre en mode Grand Chelem, m’en­traîner comme il faut pour être compé­titif dès le début du tournoi. J’espère y parvenir », expli­quait Rafael Nadal après sa défaite contre Borna Coric dès son entrée en lice à Cincinnati, pour son retour après plus d’un mois sans compé­ti­tion à cause de sa déchi­rure aux abdominaux.

Arrivé à New‐York dimanche, le Majorquin n’avait pas menti. Il semble avoir élevé l’in­ten­sité à l’en­traî­ne­ment sur le court Arthur Ashe, qu’il retrou­vait pour la première fois depuis son sacre en 2019.

Le jeu de jambes est en place même si certains fans se sont fait une petite frayeur à la quatrième seconde de la vidéo.

J‑6 désor­mais avant le début du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.