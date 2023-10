Liudmila Samsonova est offi­ciel­le­ment la bête noire d’Elena Rybakina. Elle a battu pour la quatrième fois en autant de confron­ta­tions la Kazakh, qui sortait d’une victoire contre Aryna Sabalenka, à l’oc­ca­sion des demi‐finales du WTA 1000 de Pékin : 7–6(7), 6–3, en 1h42.

« A chaque fois, c’est une bataille avec Elena. Mener 3–0 dans mes face‐à‐face contre elle ne signi­fiai­trien pour moi. C’est une cham­pionne. À chaque fois, nous avons vécu telle­ment de batailles très serrées. C’est incroyable d’être ici », déclaré avec humi­lité la 22e joueuse mondiale.

Liudmila Samsonova had kind words for Elena Rybakina :



“Every time it’s a battle with Lena. 3–0 doesn’t mean anything for me. She’s a cham­pion. Every time, we had so many really close battles. It’s unbe­lie­vable to be here.” ❤️ pic.twitter.com/X0FvMwkXvw