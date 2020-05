La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en 2005 lors de la demi-finale du Masters 1000 de Rome où Guillermo Coria affronte Andre Agassi. L’Argentin, finaliste sortant de Roland-Garros, confirme son statut de spécialiste de l’ocre avec ce point où il écoeure l’Américain avec une défense sensationnelle et un revers croisé court pour finir. Un véritable régal. Guillermo Coria remportera le match 7-5, 7-6 avant de s’incliner face à Rafael Nadal (6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(6)) dans une finale somptueuse.