Vraie belle surprise côté Français de cette édition 2025 de Wimbledon, Arthur Rinderknech n’a pas chômé depuis le début du tournoi. Tombeur d’Alexander Zverev en deux jours au premier tour, le Français a réci­divé en battant le Chilien Garin ce jeudi après avoir débuté son match le mercredi.

Alors qu’il enchaî­nera vendredi face au Polonais Kamil Majchrzak pour une place en huitièmes de finale, le nouveau protégé de Lucas Pouille a livré ses impres­sions chez nos confrères de L’Équipe.

« Ce n’était pas facile. Se retrouver le lende­main d’un match contre Zverev sur le Central, avec tout ce qu’il y avait, les condi­tions, les émotions, sur un petit court, ce n’était pas facile. On a commencé, mercredi soir, c’était ombre et lumière. Il y avait un coucher de soleil, j’avais le reflet de toutes les vitres du Central et du Court n°1. De chaque côté, j’avais environ huit couchers de soleil dans les yeux, c’était une folie et je ne voyais vrai­ment pas mon adver­saire quand il servait. Je voyais la balle appa­raître. Le début de match était vrai­ment très compliqué. Jeudi, il a fallu repartir au charbon, ce n’était pas évident, il m’a mis la pres­sion d’en­trée et il a fallu que j’aille cher­cher le meilleur de moi au cinquième set. »