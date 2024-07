En cas de retrou­vailles en demi‐finales à Wimbledon entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Boris Becker mise­rait plutôt sur le numéro 1 mondial. C’est ce qu’il a expliqué dans des propos accordés à la Gazzetta dello Sport et rapportés par Ubitennis.

« Nous avons tous des faiblesses, même Alcaraz ! Blague à part, sur le court, il frôle la perfec­tion, mais il est parfois un peu irré­gu­lier alors que Sinner est plus continu. Quand on voit un match de Jannik aujourd’hui, on sait exac­te­ment à quoi s’at­tendre, ce qui n’est pas le cas avec Carlos. En ce moment, l’Italien est menta­le­ment solide et cela se voit sur le court. J’espère le revoir vendredi en demi‐finale contre Carlitos. »