Devenue maman en avril 2024, Belinda Bencic se qualifie un peu plus d’un an plus tard en quarts de finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière.

« Honnêtement, c’est vrai­ment incroyable. Je suis très fière de moi et de toute l’équipe. Je pense que nous avons fait un travail formi­dable pour revenir et j’ap­précie vrai­ment cela. Pour l’ins­tant, c’est encore assez facile de voyager avec elle (sa fille). Je pense que ça va devenir plus diffi­cile, mais c’est incroyable de partager ces souve­nirs en famille et, bien sûr, de venir ici en famille. J’ai l’im­pres­sion de prendre beau­coup plus de photos en ce moment et d’en profiter davan­tage, tout en jonglant avec tout ça. Je ne sais pas, je gère comme toutes les mamans, alors bravo à toutes les mamans », a déclaré la 35e joueuse mondiale après sa victoire contre Ekaterina Alexandrova : 7–6(4), 6–4.

Pour tenter de décro­cher une place dans le dernier carré, la Suissesse affron­tera Emma Navarro ou Mirra Andreeva.