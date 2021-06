Pourtant bien présente depuis plusieurs jours au All England Lawn Tennis & Croquet Club où elle s’est notam­ment affi­chée avec son masque, Simona Halep a fina­le­ment déclaré forfait pour l’édi­tion 2021 de Wimbledon. Blessée au mollet le 13 mai dernier lors du tournoi de Rome et grande absente de Roland‐Garros, la numéro 3 mondiale doit cette fois renoncer au Grand Chelem londonien.

« C’est avec une grande tris­tesse que j’an­nonce mon retrait des cham­pion­nats de Wimbledon car ma bles­sure au mollet ne s’est pas complè­te­ment réta­blie. J’ai tout donné pour être prête à jouer à Wimbledon et après avoir eu des souve­nirs si spéciaux il y a 2 ans, j’étais excitée et honorée de revenir sur ces magni­fiques courts en tant que cham­pionne en titre. Malheureusement, mon corps n’a pas coopéré et je devrai garder ce senti­ment pour l’année prochaine. Je peux honnê­te­ment dire que je suis vrai­ment déprimée et contra­riée d’avoir à prendre cette déci­sion. Cette période a été diffi­cile, mais manquer les deux derniers Majeurs a rendu la tâche encore plus diffi­cile menta­le­ment et physi­que­ment. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais j’es­père que cela fera de moi une personne et une athlète plus fortes. Merci à tous à Wimbledon pour votre compré­hen­sion et votre soutien », a écrit la Roumaine visi­ble­ment touchée sur son compte Instagram.

Un vrai coup sur la tête pour Simona qui tentera quand même d’ar­river dans les meilleurs dispo­si­tions à New‐York, le 30 août prochain,à l’oc­ca­sion de l’US Open.