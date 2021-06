Simona Halep a été l’une des joueuses les plus prudentes vis à vis du Covid‐19, et visi­ble­ment elle compte bien le rester. Après avoir été vaccinée très tôt, elle a derniè­re­ment posté une photo où d’un seul geste elle a rappelé qu’il ne fallait pas oublier de porter le masque et surtout rester vigi­lant. Vu les dispo­si­tions prises à Wimbledon sur le sujet, on se demande bien si ce rappel à l’ordre est justifié.

Had to add the 😷 pic.twitter.com/wVpDtgj9XX — Simona Halep (@Simona_Halep) June 22, 2021