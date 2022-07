A la suite de son début de saison cauche­mar­desque, suivi d’une décep­tion à Roland‐Garros, Novak Djokovic avait une énorme pres­sion sur les épaules à Wimbledon. Après son sacre, vécu comme un immense soula­ge­ment, le nouveau numéro 3 mondial, sans filtre, s’est confié dans des propos recueillis par le jour­na­liste serbe Sasa Ozmo.

« J’ai eu beau­coup de moments comme ceux‐ci dans ma carrière et j’en suis recon­nais­sant, mais d’une certaine manière, ce trophée après tout ce que j’ai vécu en Australie…Toutes les mauvaises choses qui sont arri­vées sont passées par mon esprit et quand je me suis assis sur la chaise, j’ai juste ressenti un énorme soula­ge­ment, parce qu’é­mo­tion­nel­le­ment, j’ai été constam­ment stressé, comme jamais aupa­ra­vant dans ma vie – pas seule­ment à cause de ce qui s’est passé en Australie, mais à cause de ce qui m’a suivi après par rapport à cela, beau­coup de commen­taires néga­tifs et de provo­ca­tions de diverses personnes. C’est quelque chose à laquelle je n’avais jamais été confronté aupa­ra­vant, et je ne savais pas comment le gérer », a expliqué Nole.