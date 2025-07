C’est une véri­table hécatombe !

Alors que Gauff, Paolini, Pegula ou encore Zheng se sont toutes incli­nées avant le troi­sième tour de Wimbledon, c’est au tour d’une autre favo­rite de prendre la porte avec la lauréate de l’édi­tion 2022, Elena Rybakina.

Battue par la Danoise, Clara Tauson (7–6(6), 6–3, en 2h), la joueuse kazakhe va perdre gros étant donné qu’elle était demi‐finaliste en titre.

