C’est la mauvaise nouvelle de la journée. Alors qu’ils dispu­taient le deuxième tour face à leurs compa­triotes Martin et Chardy, Pierre‐Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont du aban­donner en cours de match à cause d’une bles­sure à la cuisse ressentie par le premier.

Préférant ne prendre aucun risque à trois semaines de l’échéance olym­pique à Tokyo, P2H a décidé d’en rester là. « Pierre‐Hugues a une douleur à la cuisse qui s’est réveillée pendant son simple ici et qui, malheu­reu­se­ment, l’empêchait de jouer comme il en avait envie sur un deuxième tour de Grand Chelem. Avec en plus une inquié­tude, vis‐à‐vis des JO, qui arrivent. Là, il est parti passer des examens. C’est arrivé deux fois avant des rencontres de Coupe Davis, une fois à l’US Open, une fois à Miami. C’est quelque chose qu’il connaît bien, qu’il avait réussi à gérer pendant Roland, mais là il a senti que c’était moins bien », a déclaré son parte­naire angevin dans des propos rapportés par L’Équipe.

Espérons qu’il n’y ait rien de grave et que les deux comparses pour­ront sa battre pour déro­cher une médaille dans la capi­tale japonaise.