Malgré une gêne à l’épaule droite, Nick Kyrgios s’est quand même imposé en cinq sets contre l’Américain Brandon Nakashima lundi. Mais qu’en sera‐t‐il pour la suite du tournoi ? En confé­rence de presse, l’Australien est resté assez mysté­rieux au moment d’évo­quer ce problème physique, qui ne semble pas tant l’in­quiéter que cela.

« Je me suis réveillé le lende­main du match contre Tsitsipas avec une douleur à l’épaule. J’ai beau­coup joué au cours du dernier mois et demi, je savais donc qu’il était temps que mon corps commence à ressentir une certaine gêne. C’est une chose normale. À ce stade de l’évé­ne­ment, je ne pense pas que quiconque se sente à 100 %. Mentalement, j’ai l’im­pres­sion que je gère beau­coup mieux ce genre de situa­tions main­te­nant. Au début de ma carrière, je savais que si je n’étais pas à 100 % physi­que­ment, j’al­lais au match en me disant que je risquais de perdre. J’ai pris des anal­gé­siques ces dernières heures pour atté­nuer la douleur. J’espère être meilleur pour le prochain match. »

Kyrgios affron­tera Cristian Garin mercredi pour une place dans le dernier carré.