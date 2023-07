Totalement absent du circuit en 2022, une année durant laquelle il a été opéré du genou, Jérémy Chardy n’a disputé que cinq matchs en 2023, pour une seule victoire lors du 1er tour de l’Open d’Australie contre Galan.

Au micro de France Info, le Français de 36 ans a confié que son match contre Carlos Alcaraz à Wimbledon mardi sera sans doute le dernier de sa carrière en simple.

« C’est une semaine parti­cu­lière pour moi. Jouer contre lui, ici, chez moi, à Londres où je réside… C’est mon dernier tournoi en simple. Ça a commencé un peu ici, j’ai gagné en juniors, je n’ai pas joué à Roland pour essayer de me préparer pour ici. J’ai toute ma famille qui vient, je joue contre le n°1 mondial sur un des plus beaux courts… Ça sera une belle fin quoi qu’il arrive. C’est une récom­pense après tous les efforts. Si c’est le dernier match, ça sera une chance de vivre cette dernière expé­rience. Après la période diffi­cile qui m’est arrivée, je ne voulais pas arrêter en dehors du court. Je me suis mis en mode bagarre pour essayer de revenir et essayer de rejouer. Ce n’est pas parfait. Il y a plus de jours où c’est diffi­cile que les jours où je prends du plaisir. Je vais essayer de tout donner. J’avais envie de terminer ici. Je suis content. »