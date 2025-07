Alors que l’on ne pensait pas que la joueuse améri­caine allait avoir la force de s’ex­primer lors de la remise des prix, cela a été tout le contraire. Anisimova a été très digne en étant très posi­tive tout en restant calme. Elle a notam­ment expliqué qu’elle n’avait plus vrai­ment beau­coup d’énergie ce samedi pour pouvoir riva­liser avec Swiatek.



«Merci Iga, tu es une joueuse incroyable tu es une inspi­ra­tion pour moi. Et peu importe le score, cela restera un très beau souvenir. Je voulais aussi remercie les membres de ma box car vous avez été toujours été là. Et je tenais aussi dire un petit sur mot sur ma maman qui a toujours tout fait pour que je sois là devant vous. Je vous aime. Je vais conti­nuer à travailler et je revien­drais ici »