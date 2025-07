À Wimbledon comme à Roland‐Garros, Novak Djokovic a été battu par Jannik Sinner aux portes de la finale. Et en confé­rence de presse, le Serbe n’a pas caché son impuis­sance face à cette nouvelle déception.

« Je ne sais pas ce que je peux faire diffé­rem­ment, pour être honnête, parce que le nombre d’heures que je passe quoti­dien­ne­ment à prendre soin de moi, j’ai­me­rais défier tous ceux qui sont sur le circuit pour voir si quel­qu’un prend soin de lui plus que moi. Et malheu­reu­se­ment, je ne suis pas récom­pensé pour cela en ce moment, avec des bles­sures à la fin des tour­nois du Grand Chelem. Mais j’ai été récom­pensé pendant de nombreuses années. Ce ne serait pas rendre service à Dieu, à mon corps et à tout ce que j’ai eu dans ma carrière que de commencer à me plaindre de bles­sures parce que j’ai été en forme pendant si long­temps et que j’ai eu une carrière incroyable », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos rapportés par L’Equipe.