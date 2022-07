Avant la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios, Michaël Llodra a, comme d’autres anciennes stars du circuit, donné son avis pour L’Equipe sur le fantasque austra­lien. Le Français pense que l’ATP devrait sanc­tionner beau­coup plus sévè­re­ment ses écarts.

« Il a été un peu trop loin, souvent. Où est‐ce que tu fixes le curseur ? C’est à l’ATP de le faire, définir où est le manque de respect. Aujourd’hui, tout le monde dit « Fuck » sur un terrain, c’est dans le dico. Agassi et Sampras, ils mettaient aussi de la pres­sion sur l’ar­bitre. Quand Sampras disait à Cédric Mourier : « Toi, c’est la dernière fois que tu m’ar­bitres… », ce n’était pas évident non plus. Ce n’est pas simple pour les arbitres de faire face à ce genre de joueurs. Un mec comme Kyrgios n’a pas été assez sanc­tionné. Il s’en fout de l’argent, il en gagne assez. Mais si tu lui dis : « Pendant six mois, tu ne joues pas, ou tu as une inter­dic­tion de wild‐card pendant un an », ça peut changer. »