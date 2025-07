« Je n’ai aucune attente ». Lorenzo Musetti avait prévenu tout le monde avant son entrée en lice à Wimbledon où il défen­dait les points de sa demi‐finale en 2024.

Victime d’une lésion de grade 1 au niveau de l’adducteur lors de sa défaite en demi‐finales de Roland‐Garros face à Carlos Alcaraz, l’Italien est arrivé sans repère et hors forme sur le gazon londo­nien où il s’est incliné ce mardi face au toujours dange­reux Nikoloz Basilashvili (6−2, 4–6, 7–5, 6–1).

De passage en confé­rence de presse d’après match, l’Italien, malgré un flagrant manque de rythme, ne s’est pas caché en esti­mant qu’il avait parti­cu­liè­re­ment mal joué.

« Je suis arrivé sans match ici et je ne me sentais pas bien du tout, ni sur le plan du tennis, ni physi­que­ment. Je me sentais comme un zombie sur le court. Je n’avais pas l’énergie néces­saire pour jouer un tel match, je ne pouvais pas bien bouger. C’est comme si je n’avais jamais joué sur gazon, la vérité c’est que mon niveau était terrible. »