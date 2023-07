Proche de Roger Federer et ancien 9e joueur mondial, désor­mais consul­tant, Marc Rosset a observé atten­ti­ve­ment la finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Il a été impres­sionné par la fin de match de l’Espagnol, extrê­me­ment solide au moment de conclure sur son jeu de service.

« Le dernier jeu est incroyable. Tu as 20 ans, tu joues Djokovic qui a une expé­rience de martien, et qui d’ailleurs te fait jouer tous les points dans ce dernier jeu, malgré tes premières balles. Et le mec tient. Il rate une première amortie mais derrière, il enchaîne amortie, lob lifté, volée en exten­sion, un truc de fou ! », a souligné le cham­pion olym­pique 1992 dans des propos rapportés par L’Equipe.