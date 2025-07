Consultante pour la BBC durant Wimbledon, Marion Bartoli a analysé a sa manière la très lourde défaite d’Amanda Anisimova contre Iga Swiatek en finale de Wimbledon (6−0, 6–0).

« Honnêtement, elle ne pouvait rien faire de mal, et il aurait fallu que quel­qu’un joue peut‐être Sabalenka au plus haut niveau pour la défier. C’est pour­quoi, d’une certaine manière, c’était un peu injuste pour Amanda Anisimova parce que c’est votre toute première finale de Grand Chelem et vous affrontez quel­qu’un qui ne vous donne pas un pouce ou quoi que ce soit avec quoi travailler. Le match, avant même qu’il ne commence, était très diffi­cile parce que nous connais­sons la mobi­lité d’Iga Swiatek, qu’elle est capable de sortir de ces coins, et c’était le cas aujourd’hui. »