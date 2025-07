Le sacre d’Iga Swiatek à Wimbledon est un très bel exemple d’abnégation alors qu’elle n’avait plus remporté le moindre titre depuis Roland‐Garros 2024.

En grande diffi­culté il y a encore quelques mois, la Polonaise a trouvé les ressources pour se sortir de cette situa­tion diffi­cile, comme le rappelle juste­ment notre confrère espa­gnol José Moron.

« Il y a deux mois, alors qu’Iga ne trou­vait plus son chemin et fondait en larmes au milieu d’un match où les choses n’al­laient pas comme il le souhai­tait (il concé­dait un 1–6 1–6) , Casper Ruud lui envoyait un message. « Garde la tête haute. Ce n’était pas ton jour aujourd’hui, mais tu inspires beau­coup de gens et tu revien­dras plus fort que jamais. » Aujourd’hui, Swiatek remporte le titre de Wimbledon. Tout peut changer si vous avez la patience néces­saire et si vous n’ar­rêtez pas de travailler. Quel bel exemple. »