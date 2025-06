Lorsqu’un jour­na­liste a demandé à Daniil Medvedev s’il préfé­rait gagner un deuxième titre en Grand Chelem ou rede­venir numéro 1 mondial, le Russe n’a pas hésité.

« Le Grand Chelem à 100 %. Tout d’abord, lorsque vous remportez un tournoi de ce niveau, vous béné­fi­ciez très souvent d’un coup de pouce dans le clas­se­ment mondial, vous gagnez beau­coup de points et vous pouvez vous rappro­cher de la première place mondiale. Les deux ont de la valeur. Je crois que seul Marcelo Rios a été numéro un sans avoir remporté un Grand Chelem (Wawrinka, Noah, Del Potro, Cilic, Chang, Ivanisevic, Bruguera etc, ndlr) On en parle beau­coup, mais on ne dit prati­que­ment jamais : ‘C’est le gars qui a remporté un tournoi du Grand Chelem, mais qui n’a jamais été numéro un mondial’. Personne ne dit ça », a déclaré le vain­queur de l’US Open 2021 dans des propos relayés par Tennis World Italia.