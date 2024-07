Quelques heures après l’an­nonce de son forfait, Andy Murray a exprimé son immense déci­sion au micro de la BBC.

« Je suis déçu. Je voulais parti­ciper à ce tournoi une dernière fois et je voulais avoir la chance d’y aller, de marcher seul sur le Centre Court et de tenter à nouveau ma chance. Je n’al­lais tenter ma chance que si je me sentais compé­titif, ce qui n’a pas été le cas aujourd’hui. Je suis désolé pour tous ceux qui sont venus, qui voulaient me soutenir et me regarder à nouveau. Je voulais aussi vivre ce moment, autant pour moi que pour les gens qui m’ont soutenu au fil des ans. Les fans, mais aussi mes amis les plus proches, ma famille, mon équipe. C’était impor­tant pour moi de le faire avec eux aussi. C’est malheu­reux… », a déclaré le double lauréat de Wimbledon, opéré d’un kyste au niveau du dos il y a un peu plus d’une semaine.

Un message déchi­rant même si Sir Andy jouera en double avec son frère Jamie.